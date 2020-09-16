banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Piyasalarda bugün neler bekleniyor?
Piyasalarda bugün neler bekleniyor?
"Rasim Ozan Kütahyalı'yı programa çıkararak hata yaptınız"
Marcel Tisserand, Fenerbahçe'de
Marcel Tisserand, Fenerbahçe'de
Reynmen corona virüsüne yakalandı!
Reynmen corona virüsüne yakalandı!

Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı

FATSA’DA TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI

ORDU 16.09.2020, 08:45
2
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Metehan Kanat’ın kullandığı 52 RD 881 plakalı otomobil, Otogar Kavşağı’nda dönüş yapmak isteyen Arslan Taş yönetimindeki 52 ABM 047 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada sürüler ile birlikte araçlarda bulunan Melek Kanat ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, 112 acil ekipleri tarafından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yorumlar (0)
banner378
23°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 16 Eylül 2020
İmsak 05:12
Güneş 06:39
Öğle 13:04
İkindi 16:33
Akşam 19:19
Yatsı 20:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Ankaragücü 1 0
13. Çaykur Rizespor 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Gençlerbirliği 1 0
18. Başakşehir 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Samsunspor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Wolverhampton 1 3
5. Liverpool 1 3
6. Crystal Palace 1 3
7. Everton 1 3
8. Aston Villa 0 0
9. Brighton 0 0
10. Burnley 0 0
11. Chelsea 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Leeds United 1 0
15. Southampton 1 0
16. Tottenham 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0