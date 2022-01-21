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Fatsa’da TEKNOFEST 2022 hazırlıkları

Fatsa Belediyesi, TEKNOFEST 2022 için tüm hazırlıklarını sürdürüyor.

ORDU 21.01.2022, 12:38
Fatsa’da TEKNOFEST 2022 hazırlıkları

Fatsa Belediyesi, TEKNOFEST 2022 için tüm hazırlıklarını sürdürüyor.

Ordu Valiliği, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve yerel yönetimler iş birliği ile hazırlıklarına başlanılan TEKNOFEST 2022 Karadeniz için hazırlıklar son sürat devam ediyor. Yarışmaya müracaat edecekler için ise son başvuru 28 Şubat.

52 öğretmene proje yazma eğitimi

Fatsa Belediyesi, TEKNOFEST 2022 yarışmalarından aslan payını almak için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Bilime, teknolojiye ve eğitime önem veren anlayışla faaliyetlerini sürdüren Fatsa Belediyesi, OMÜ ile imzaladığı protokol çerçevesinde OMÜSEM Sürekli Eğitim Merkezi aracılığıyla ilçe genelindeki okullarda görev yapan 52 öğretmene belediye kültür ve sanat merkezinde proje yazma konusunda eğitici eğitimi verdi.

Proje nedir, türleri, fikri nedir gibi birçok konunda eğitimler verildi

6 gün boyunca süren eğitim, 4 modül şeklinde, ilk üç modülü uzaktan, bir eğitim yüz yüze olmak üzere toplam 32 saat olarak gerçekleşti. Öğretmenlere, "Proje nedir, proje türleri, proje fikri, mesleki ve kurumsal açıdan gerekliliği, proje koordinatörü kimdir, ortaklar ve iştirakçiler, proje aşamaları, proje döngüsü yönetimi ve faydaları, mantıksal çerçevede proje, projenin hedef kitlesi, projenin adı, projenin uygulama yerleri, projenin amaçları, projenin hedefleri, faaliyet planı, projenin gerekçesi, sürdürülebilirlik, görünürlük faaliyetleri, proje bütçesinin hazırlanması, proje bütçesinin hazırlanması, proje yönetimi ve raporlama, projelere fon sağlayan kuruluşlar, proje fikri oluşturma ve geliştirme, örnek proje dosyası hazırlama” konularında eğitimler verildi.

"TEKNOFEST tarihi bir fırsat"

Bölge çapında yapılacak TEKNOFEST 2022’nin Fatsa ve Ordu için tarihi bir fırsat olduğunu söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Türkiye’nin milli teknoloji geliştirme süreçlerinde kritik rol oynayan geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini, teknisyenlerini yetiştirmek üzere bölge çapında düzenlenecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için gerekli tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. TEKNOFEST’in sağlayacağı teknik kazanımlarla Fatsa’mız için geleceğe dönük önemli birikimler elde edebiliriz. Bunun tek yolu da eğitimden geçiyor. Bu gaye ile öğretmenlerimiz için organizasyonunu yaptığımız proje yazma eğitimi, hem öğrencilerimizin hem de bölgemizin gelişimine ve ilerlemesine yansıyacak. Bu manada, finalinin Samsun’da yapılacağı Karadeniz’in yeşil ve mavinin her tonuna sahip muhteşem güzelliklere haiz şehirlerimizde gerçekleştirilecek TEKNOFEST Karadeniz’de her zaman yanında ve destekçisi olduğumuz ileride büyük teknolojik gelişmelere imza atacağına inandığımız öğrencilerimize ve gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

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