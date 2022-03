Fatsa’da sokak hayvanları unutulmadı

Ordu2nun Fatsa ilçesinde, kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için besleme yapıldı.

Fatsa Belediyesi ekipleri, kar yağışı ile birlikte beyaza bürünen kentte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mama odağı olmayan Aşağıtepe, Yukarıtepe, Ayazlı, Sazcılar ve Sudere Mahallesi’nde yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına besleme yaptı.

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erdem Yuva, ilçede 19 tane mama odağı olduğunu ve belediye olarak sokak hayvanlarını beslemek adına çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Kar yağsa da yağmasa da hiçbir can aç kalmayacak. Bunun için yoğun gayret gösteriyoruz. Son günlerde devam eden çetin kış şartlarında sevimli can dostlar için sahadayız. Bu hassasiyetle yemleme çalışması yapıyoruz. Bizim 19 tane mama odağımız var, onları zaten yem konusunda boş bırakmıyoruz. Bugün de sokaktaki canlarımızın beslenmesi için yemlerimizi sokak hayvanlarına verdik. Onlara belediyemiz olarak destek olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Beslenme ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken can dostlarımız için vatandaşlarımızdan da bir ricamız var. Evlerinizin önüne yiyecek bırakmayı da ihmal etmeyin. Bu noktada vatandaşlarımızdan da onlara destek bekliyoruz” dedi.