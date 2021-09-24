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Fatsa’da salgın için alınacak önlemler toplantısı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde salgın döneminde alınması gereken önlemler hakkında muhtarlarla birlikte istişare toplantısı gerçekleştirildi

ORDU 24.09.2021, 11:37
Fatsa’da salgın için alınacak önlemler toplantısı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde salgın döneminde alınması gereken önlemler hakkında muhtarlarla birlikte istişare toplantısı gerçekleştirildi

Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran’ın açılış konuşması ile başlayan toplantı, salgın döneminde alınması gereken önlemler hakkında yapılan bilgilendirmelerin ardından, mahalle muhtarlarının mahalleleri ile ilgili sorunları ve çözüm yolları hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunması ile devam etti. Muhtarlardan gelen sorular, ilgili kurum amirlerince cevaplanarak, talepleri alındı. Toplantı sonunda Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, alınan taleplerin yerine getirilmesi için imkanların el verdiği ölçüde çaba göstereceklerini ifade ederek, muhtarlara ve katılımcılara katkılarından ve katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Fatsa Kültür Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıya ayrıca, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay ve kurum amirleri de katıldı.

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