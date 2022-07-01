Fatsa’da ‘METİP’ toplantısı gerçekleşti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP) toplantısı yapıldı. Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, proje ile çocukların bahçelerde çalışmasına engel olunduğunu ve onların gelişimine katkı sağlandığını söyledi.

Kaymakamlık binasındaki toplantı salonunda yapılan METİP toplantısı, Kaymakam Ömer Lütfi Yaran başkanlığında gerçekleştirildi. Her yıl fındık toplama döneminde ilçeye gelen mevsimlik gezici tarım işçisi vatandaşların ve ailelerinin bu süreçte yaşadıkları sorunlarının giderilerek, yaşam şartlarının iyileştirilmesi amacıyla kararlar alındı.Toplantıda mevsimlik tarım işçilerinin kalacağı alan ile ilgili ve yapılacak çalışmalar hakkında kararlar alınmasıyla toplantı son buldu.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, “Fındık sezonu öncesinde ilçemize onlarca mevsimlik tarım işçisi gelecek. Doğu ve Güneydoğu’dan gelen işçiler burada yaklaşık 2 ay kalıyorlar. Biz de mevsimlik işçilere özel proje çerçevesinde çocukların bahçelerde çalışmasına engel olmak ve çocukların gelişimine katkı sağlamaktayız. Dolayısıyla aileler fındık toplamaya gittiğinde bu alanda kalan çocuklarımızın boş vakitlerini değerlendirmek üzere, yaşlarına göre eğitim programı uygulanıyor. Bu eğitimler ilk ve orta eğitime yönelik veriliyor” dedi.