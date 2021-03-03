Fatsa’da market ve fırınlar denetlendi

Fatsa Belediyesi zabıta ekipleri, şehir genelinde bulunan ekmek fırınlarına ve ekmek satışı yapan marketlere yönelik denetimlerde bulundu.

Denetimlerde hijyen, fiyat ve ekmek gramajları ile ilgili kontrolleri yapan Fatsa Belediyesi zabıta ekipleri, denetim esnasında görülen eksiklikler hakkında işletme sahiplerini uyardı. Pandemi tedbirlerine riayet edilip edilmediğini inceleyen zabıta ekipleri, maske ve eldiven kullanılması, hijyen ve temizlik gibi hususları titizlikle kontrol etti.

Halk sağlığını korumak için titizlikle çalışma yaptıklarını belirten Zabıta Müdürü Gültekin Volkan, "Vatandaşlarımızın daha iyi, kaliteli hizmet alabilmeleri, sağlıklı ve temiz ekmek yiyebilmeleri için fırınlarda rutin olarak denetimler gerçekleştiriyoruz. Şu anda bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile karşı karşıyayız. Bu nedenle denetimlerimizi biraz daha sıklaştırdık. Bize gelen talep ve şikayetleri de dikkate alıyoruz. Özellikle gramaj ve hijyen konusunda çok hassasız. Halkımızın sağlığı bizim birinci önceliğimizdir. Kurallara uymayan fırın ve imalathanelerin tamamını istenilen standartlara getirmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kurallara uymayan, halkımızın sağlığını hiçe sayan işletmelere ise gerekli cezalar uygulanacaktır. Belediye olarak bu tür denetimlerimiz aralıksız olarak devam edeceğiz" diye konuştu.