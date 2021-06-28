Fatsa’da korona virüse karşı aşı seferberliği

Ordu’nun Fatsa Belediyesi ve Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliğiyle, korona virüs ile mücadele kapsamında “Aşı için Kolları Sıva Fatsa” aşı seferberliği başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı’nın tüm Türkiye’de başlattığı aşı seferberliğine Fatsa Belediyesi, İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü ile birlikte “Aşı için Kolları Sıva Fatsa” sloganı ile destek vererek, Cumhuriyet Meydanı’nda aşı uygulama noktası kurdu. Aşılamayı yaygınlaştırmak, hızlandırmak ve aşı hakkında halkı bilinçlendirmek amacıyla kurulan aşı uygulama noktasına vatandaşlar ilgi gösteren vatandaşlar, stant önünde sıra oluşturdu. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar alanı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Fatsa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Işıl Aralan düzenlenen kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada salgın ile mücadelede en etkili yöntem aşı olduğunu belirterek, "Devlet hastanelerimizde, aile hekimliklerimizde aşılarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Biz de onlara katkıda bulunmak aynı zamanda vatandaşımızın aşıya daha kolay ulaşmasını sağlamak için belediyemizin de desteğiyle stant kurduk. Vatandaşlarımız için daha bir farkındalık oluşacak, aşıya daha hızlı ulaşacaklar, daha kolay ulaşacaklar. İnşallah herkes için hayırlı olur" dedi.

Salgın ile mücadelede aşının önemine vurgu yapan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise, “Sağlık Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’de başlatılan aşı seferberliğine, yerinde aşı uygulaması kapsamında oluşturduğumuz aşılama noktasında İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladık. Birçok ülkelerin aşıya ulaşmakta zorluk çektiği bir dönemde yaklaşık 1 hafta önce ülkemizde aşı uygulamasının 18 yaşa kadar indirildiğini hep beraber Cumhurbaşkanımız öncülüğünde dinleyerek öğrendik. Aşı standımız sahil yoluna çok yakın olmasından dolayı yolda giderken mola verip aşısını olabilecek vatandaşlarımızın da olabileceğini düşünüyorum. Cumhuriyet Meydanımızda kurduğumuz aşı uygulama noktasında, 10.00-18.00 saatleri arasında bir hafta açık kalacak aşı standında, aşı hakkı verilen 18 yaş üstü, sigortalı ve öncelikli gruplar randevu almadan dan aşısını olabiliyor. Aşı olmak isteyen vatandaşlarımıza böyle bir hizmeti vermekten dolayı çok mutluyuz. Vatandaşlarımızın da yoğun ilgisini ve memnuniyetini görüyoruz. Aşı, salgınla mücadelede en büyük silahımız ve gücümüz. Her şeyin başı sağlık, sağlığın başı aşıdır. Bir an önce normal hayatımıza devam edebilmemiz için tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.