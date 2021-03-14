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Fatsa’da konforlu asfalt yol seferberliği

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Sevgi Caddesi’nin 40 yıllık alt yapısını sil baştan yenileyerek tamamladıklarını, şimdi üst yapıda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

ORDU 14.03.2021, 22:08
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Fatsa’da konforlu asfalt yol seferberliği

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Sevgi Caddesi’nin 40 yıllık alt yapısını sil baştan yenileyerek tamamladıklarını, şimdi üst yapıda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Kurtuluş ve Dumlupınar Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan Sevgi Cadde’sine bağlanan ara sokaklar ve İpekçi Caddesi’nde tamamlanan asfalt çalışmalar ile birlikte devam eden begonit taş ve renkli baskı beton kaldırım çalışmalarını inceledi.

Fatsa’nın gelişmesi ve güzelleşmesi adına önemli çalışmalara imza attıklarını kaydeden Başkan Kibar, “ Şehirlerin gelişmişliğinin göstergelerinden birisi de kent kimliğini oluşturan cadde ve yollarının alt ve üst yapısındaki çalışmalardır. Göreve geldiğimiz, 23 aylık süreçte Fatsa’nın öncelikli sorunlarını planlarken hem de bunların çözümlerine yönelik ekibimizle gece-gündüz mesai harcıyoruz. Gayemiz, Fatsa’mızın büyüyerek gelişmesine katkı sağlayarak modern bir şehir inşa etmektir” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve OSKİ Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak Sevgi Caddesi’ne bağlanan ara sokaklar çalışmalar yaptıklarını ifade eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Havaların güzel olması ve sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek aralıksız devam eden çalışmalarda alt yapısını bitirdiğimiz caddemizin sıcak asfalt serim çalışmasını tamamladık.Ordu Büyükşehir Belediyemiz, Fatsa Belediyemiz ve OSKİ Genel Müdürlüğümüzün koordineli olarak çalışmalarını yürüttüğü Sevgi Caddemizde devam eden çalışmaları Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Fatsa İmarlı Alanlar Şefimiz Murat Güneş ve ekibimiz ile birlikte yerinde inceledik. Kurtuluş ve Dumlupınar Mahallelerimizin sınırları içerisinde yer alan Sevgi Caddemizin üzerinde ve caddeye bağlanan ara sokaklarımız olan Aydın Sokak, Kanarya Sokak, Ömer Seyfettin Sokak, Akar Sokak, Başak Sokak, Ömeroğlu Sokak ve Ufuk Sokak, Akasya Sokak ve İpekçi caddemizde çalışmalarımızı tamamladık, begonit taş ve renkli baskı beton kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. Fatsa’mızın her mahallesinin ulaşımındaki konforunu arttırmak adına çalışmalarımızda desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz Coşkun Alp’e, OSKİ Genel Müdürümüz Murat Us’a, Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanımız Abdulkadir Hatipoğlu’na teşekkür eder, saygılarımı sunarım” diye konuştu.
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