Fatsa’da kırsal mahallelerin yol kalitesi artıyor
FATSA BELEDİYESİ VE ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞBİRLİĞİ İLE KIRSAL MAHALLELERDE BELİRLENEN PROGRAMLAR DAHİLİNDE YOLLARIN HEM AĞINI GENİŞLETİYOR HEM DE KALİTESİNİ HER GEÇEN GÜN ARTIRIYOR
Fatsa Belediyesi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile kırsal mahallelerde belirlenen programlar dahilinde yolların hem ağını genişletiyor hem de kalitesini her geçen gün artırıyor.
Demirci-Taşlıca Grup yolu, İslamdağ-Beyceli-Fizme grup yolu, Yalıköy-Köseli-Sırakuvancı grup yolundan sonra 1.2 kilometre Kayaköy Mahallesi Bolaman yolunda sıcak asfalt çalışması tamamlandı.
Toplam yol uzunluğu 1.2 kilometre olan yolun asfalt çalışması 4 günde tamamlandığı yolun toplam maliyetinin 400 bin TL. Vatandaşların ve muhtarlığın talebi üzerine yapımına başlanan asfalt yol çalışmaları tamamlandı.
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, kırsal mahallelerde filler malzeme ile yol çalışmalarını artık sonlandırmak istediklerini belirterek, “Hedefimiz önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde kırsal mahallelerimizin yollarını beton ya da asfalt yaparak sürücülerin ve vatandaşların daha güvenli ve rahat ortamda yolculuk yapmalarını sağlamak istiyoruz” dedi.
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