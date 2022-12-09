Fatsa’da giysi atıkları geri dönüşüme kazandırılacak

Fatsa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmayla ilçe sınırları içinde vatandaşların tekstil atıklarını yakma, çöpe atma, kanalizasyona atma, toprağa gömme gibi yöntemlerle bertaraf etmelerini önlemek amacıyla ilçenin çeşitli noktalarına 100 adet giysi kumbarası yerleştirdi. Belediye, bu sayede hem geri dönüşüme katkı sağlayacak, hem de hizmet bedeli olarak geri dönüşüm firmasında yaklaşık 600 bin TL alarak belediye kasasına kazanç sağlayacak.

Fatsa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Derya Özcan Ateşli, Türkiye’de yürütülen sıfır atık projesine desteklerinin devam ettiğini belirterek, “Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde başlatılmış olan, 2019 yılında ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımızın tüm Türkiye’de yürüttüğü ‘Sıfır Atık Hareketi’ çerçevesinde şimdi ilçemize ambalaj atıkları, kumbaralar, mobil atık getirme merkezlerimizin yanında bir de giysi ve tekstil kumbaralarımızı yerleştirdik. Önceden vatandaşlarımız tekstil atıklarını yakma, çöpe atma ve kanalizasyona atma, toprağa gömme gibi yöntemlerle bertaraf edip uzaklaştırırken, şimdi neredeyse her sokağımızda bulunan tekstil atık kumbaralarımızı bunları atabilecekler. Bunlar buradan geri dönüşüm tesislerine gidip yalıtım malzemesi olarak, dolgu malzemesi olarak tekrar hayata dönecek, insanların kullanımına sunulacak. Sıfır atık çerçevesinde sloganımız belediye olarak ‘Atığını azalt, ihtiyacın kadarını kullan, geri dönüştür, enerji tasarrufu yap ve yenilebilir enerji kaynaklarını kullanmayı tercih et.’ İklimler değişmesin, biz değişelim” dedi.

Mahalle sakinleri hayata geçirilen proje ile sokaklara yerleştirilen tekstil kumbaralarının kendilerini mutlu ettiğini söylediler.