Fatsa’da futbol ve voleybol turnuvaları sona erdi

ORDU (İHA) – Fatsa Kaymakamlığı’nın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlediği futbol ve voleybol turnuvaları sona erdi.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 98’inci yıl dönümü nedeniyle Fatsa Kaymakamlığı’nın, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde düzenlediği voleybol turnuvasında, Bolaman Anadolu Lisesi şampiyon olurken, ikinciliği Fatsa Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi, üçüncülüğü ise Fatsa Anadolu Lisesi elde etti. Futbol turnuvasında ise Fatsa Anadolu Lisesi Şampiyon olurken, ikinciliği Fatsa Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üçüncülüğü de Fatsa Şehit İbrahim Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elde etti.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya takdim etti.