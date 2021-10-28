Fatsa’da fener alaylı Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü nedeniyle fener alayı etkinliği düzenlendi.

Hükümet konağı önünde başlayan fener alayına katılan binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ile Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı. Fatsa Kaymakamlığı ve Fatsa Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Yaklaşık 2 bin kişinin katılım sağladığı fener alayı sonrası, Cumhuriyet Meydanı’nda Türk Bayrağı açılarak, saygı duruşunda bulunuldu ardından ise İstiklal Marşı okundu. Fener alayı, havai fişek gösterisi ile son buldu.