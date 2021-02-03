Fatsa’da fahiş fiyat denetimi

Fatsa Belediyesi zabıta ekipleri, şehir genelinde faaliyetlerini sürdüren market ve süpermarketlere yönelik fiyat etiketi kontrolü yaptı.

Gıda sektöründe fahiş fiyat yükselişleriyle ilgili son kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Tarla ile market arasındaki fiyat farklılıkların önüne geçeceğiz" açıklamasının ardından Fatsa Belediyesi zabıta ekipleri, market ve bakkallarda fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.

Haksız kazancın engellenerek, halkın mağdur edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla denetim yapan zabıta ekipleri, marketlerde rafları dolaşıp etiketleri inceleyerek fahiş fiyat artışı ve etiket denetimi yaptı. Reyon fiyatı ile kasa çıkış ücretini inceleyen ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini inceleyerek yerli ürünlerin üzerinde zorunlu bulunması gereken ‘yerli üretim logosu’nun olup olmadığını da kontrol etti.

Yapılan kontrol ve denetimle ile ilgili bilgi veren Fatsa Belediyesi Zabıta Müdürü Gültekin Volkan, “Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Etem Kibar’ın talimat ve direktifleriyle son günlerde kamuoyunun dikkatini ve tepkisini çeken gıda ürünlerindeki fahiş fiyat artışları ile ilgili denetimlerimizi sürdürüyoruz. Biz, bu denetimlerimizi rutin bir şekilde belirli aralıklarla gerçekleştiriyoruz. Kontrollerimizi ilgili kurumlarımızla koordineli yapıyoruz. Fiyat artışlarının önüne geçmek ve vatandaşlarımızın güvenli alışveriş yapabilmeleri için denetimlerimiz aralıksız şekilde devam edecektir” dedi.