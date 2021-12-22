Fatsa’da ekmek fırınlarına sıkı denetim

Ordu’nun Fatsa Belediyesi zabıta ekipleri, şehir genelinde bulunan ekmek fırınlarına yönelik denetimlerde bulundu.

Zabıta ekipleri, ekmek hamurunun yapıldığı teknelerin temizliği, hamurların bekletildiği odaların temizliği, dezenfekte ve paspas temizliği, havalandırma sistemleri, fiyat etiketleri, hamurun yapıldığı malzemeler, ekmek ve pide gramajları, çalışan personelin iş kıyafeti, hava perdeleri, işyeri ruhsatı ile ilgili kontrol ve denetimleri yaptı.

Fatsa Belediyesi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, denetim esnasında görülen eksiklikler hakkında işletme sahiplerini uyardı. Pandemi tedbirlerine riayet edilip edilmediğini de inceleyen ekipler, maske ve eldiven kullanılması, hijyen ve temizlik gibi hususları kontrol etti.

Halk sağlığını korumak için titizlikle çalışma yaptıklarını belirten Zabıta Müdürü Gültekin Volkan, "Vatandaşlarımızın daha iyi ve kaliteli hizmet alabilmeleri, sağlıklı ve temiz ekmek yemeleri için fırınlarda rutin olarak denetimler gerçekleştiriyoruz. Pandemi etkisini sürdürmekte. Hassasiyetlerimizi sürdürmeliyiz. Mevsim şartları itibariyle salgının yeniden tırmanışa geçtiği süreçteyiz. Bu nedenle denetimlerimizi biraz daha sıklaştırdık. Bize gelen talep ve şikayetleri de dikkate alıyoruz. Özellikle gramaj ve hijyen konusunda çok hassasız. Halkımızın sağlığı bizim birinci önceliğimizdir. Kurallara uymayan fırın ve imalathanelerin tamamını istenilen standartlara getirmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kurallara uymayan, halkımızın sağlığını hiçe sayan işletmelere ise gerekli cezalar uygulanacaktır. Belediye olarak bu tür denetimlerimize ara vermeden devam edeceğiz" dedi.