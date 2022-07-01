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Fatsa’da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 96’ncı yıldönümü dolayısıyla, şehitler anısına denize çelenk bırakıldı.

ORDU 01.07.2022, 16:24
Fatsa’da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 96’ncı yıldönümü dolayısıyla, şehitler anısına denize çelenk bırakıldı.

İlçe Protokolü ile birlikte deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakan Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Kabotaj Kanunu’nun kabulünün yıldönümü vesilesiyle sektörün gelişmesinde emeği geçenler ile tüm denizcilerin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutladığını söyledi.

Fatsa Limanı’ndan denize açılan teknede gerçekleşen etkinliğe, Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Kaymakam Refiki Süleyman Arat, İlçe Emniyet Müdürü Sercihan Barutcu, tayin olan Sahil Güvenlik 97. Bot Komutanı Yüzbaşı Ali Murat Mahmat ve aynı göreve yeni atanan Üsteğmen Semih Gümrükçü, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Yusuf Ünsal, Fatsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Mehmet Letif Bayram, Fatsa Liman Başkanı Hüseyin Şenel, Ünye Liman başkanı Şükrü Gülay, Fatsa, Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Çiçek ve diğer yetkililer katıldı.

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