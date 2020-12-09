Fatsa’da çevreci adım

Fatsa Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, görüntü ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için pazarcı esnafına poşet dağıtımı gerçekleştirdi.

Atıkların koku yapmaması ve çöplerin daha çabuk toplanabilmesini amaçlayan belediye ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki pazarcı esnafına çöp poşeti dağıtarak bilgilendirmede bulundu. Pazar yerinin daha temiz vatandaşın daha sağlıklı alışveriş yapması sağlandı.

“Pazarcı esnafı uygulamadan memnun”

Çöp poşetlerini alan pazarcı esnafının uygulamadan memnun olduğunu belirten Fatsa Belediyesi Zabıta Müdürü Gültekin Volkan, “Gelişi güzel yere atılan giysi poşetlerinin, sebze ve meyve atıkları pazar yerinde hem kötü bir kokuya, hem de çevre kirliliğine neden olmaktadır. Pazar sona erdiğinde caddelerde ortaya çıkan görüntü hiç hoş olmuyor. Bu çöplerin toplanması özellikle kış şartlarında çok da kolay bir iş değil. Pazarcı esnafımıza çöp poşeti dağıtarak, çöplerini bu poşette toplamalarını sağlıyoruz. Esnafımızın günün sonunda kendi çöplerini poşete doldurması temizlik ekiplerine zaman konusunda da avantaj sağlayacak. Böylelikle hem temizlik ekiplerimizin işini kolaylaştırmış hem de pazar sonrası çirkin görüntüyü ortadan kaldırmış oluyoruz. Çalışmalarımıza destek olan pazarcı esnafımıza ve halkımıza teşekkür ederiz. Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ekiplerimizin dağıttığı çöp poşeti uygulamasını diğer semt pazarlarımızda da hayata geçireceğiz” dedi.