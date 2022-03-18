Fatsa’da Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yılı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıldönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Program, ilçe şehitliğinde Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu ve ilçe protokolünün katılımları ile çelenk sunumu yapıldı.

Gerçekleşen törenin ardından program, şehitler için dua edilmesinin ardından son buldu.