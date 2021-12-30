Fatsa’da beton yol seferberliği sürüyor

Ordu’nun Fatsa Belediyesi tarafından ilçe genelinde kırsal mahallelerdeki beton yol çalışmaları sürüyor.

Fatsa Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerdeki beton yol çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, son 15 gün içerisinde Aşağıardıç, Bahçeler, Buharı, Düğünlük ve Taşlıca mahallelerinde gerçekleştirdiği beton yol çalışmalarını tamamlarken Çömlekli Mahallesi’nde ise beton yol çalışmaları devam ediyor.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, sürekli olarak büyüyüp gelişen ilçede asırlık yol çalışmaları ile ulaşım ağını genişleterek, konforu şehrin dört bir yanına ulaştırmak için çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, "Kırsal mahallelerimizin dört bir yanında devam eden beton yol yapımı çalışmaları kapsamında, Aşağıardıç, Bahçeler, Buharı, Düğünlük ve Taşlıca mahallelerimizde çalışmalarımızı tamamladık, Çömlekçi Mahallesi’nde çalışmalarımız devam ediyor. Sonrasında Kayaca ve Çöteli Mahallesi’nde beton yol çalışmalarımıza başlayacağız. Kırsal mahallelerimizde başlattığımız beton yol çalışmalarımız ile birlikte ulaşım ağımızı her geçen gün daha da güçlendiriyor, Fatsa için canla başla çalışmalarımıza devam ediyoruz, hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.