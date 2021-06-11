Fatsa’da beton yol çalışmaları sürüyor

ORDU (İHA) – Ordu’nun Fatsa Belediyesi tarafından ilçede başlatılan beton yol çalışmaları devam ediyor.

Fatsa Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 2021 yılı ikinci kısım 20 kilometre konforlu beton yol programı İnönü ve Dereyurt Mahallesi’nden sonra Tayalı Mahallesi’nde de devam ediyor. Kırsal mahallelerde yolların kalitesini yükselterek asırlık yollar yaptıklarını söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, halkın ulaşım sorunlarını çözerken hem yolları hem de gönülleri yaptıklarını ifade etti.

Şehrin dört bir yanında çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Başkan Kibar, “Yaz aylarının gelmesi ile hizmetlerimize hız verdik. Gerek şehrimizin imarlı alanlarında gerekse de kırsal bölgelerde 24 esaslı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın yüzlerinin güldüğünü görmek en büyük mutluluk kaynağımız. Halkımızın ulaşım sorunlarını çözerek hem yolları, hem de gönülleri yapıyoruz. Kırsal mahallelerde asırlık yollar yapıyor, yolların kalitesini yükselterek konforu arttırıyoruz” dedi.

Tayalı Mahallesi Muhtarı Mustafa Bozkurt, yaklaşık 10 yıl önce açılışı yapılan yolda ulaşımın çalışmalar sonrası daha konforlu olacağını belirterek, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve emeği geçenlere teşekkür etti.