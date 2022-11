Fatsa’da belediye personellerine koruyucu ailenin önemi anlatıldı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, belediye personellerine yönelik koruyucu ailenin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Fatsa Sosyal Hizmetler Müdürlüğü organizesinde, Fatsa Belediyesi personellerine yönelik sunum düzenlendi. Programda, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Berat Karabulut, belediye personellerine koruyucu aile ilgili bilgiler verirken, personellerin merak ettiği soruları da yanıtladı.

Programda konuşan Fatsa Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Ekici, koruyucu aile ilgili sunumlarının devam edeceğini belirti. Konuşmasında koruyucu ailelere verdikleri önemsen bahseden Ekici, “Sloganımız, her çocuğun bir ailesi olması yönünde. Bu nedenle koruyucu ailelere çok önem veriyoruz. Ordu ilinde, küçük ilçelerimizi saymazsak en az koruyucu aileye sahip ilçemiz Fatsa. Biz bu sayının artmasından yanayız. Fatsa’da bir farkındalık oluşturmaktan yanayız. Fatsa’nın her konuda önder olduğu gibi bunda da önder olmasından yanayız. Bu yüzden koruyucu aile eğitimlerimiz belediyemizle sınırlı kalmayacak. Bunu tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza yaygın hale getirip anlatacağız. Her vatandaşımızın kurum bakımında kalan çocuklarımıza dokunmasını istiyoruz. Bu yüzden herkese koruyucu aile olmaya çağrısı yapıyoruz. Sunumun yapılmasıyla ilgili de Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar ile emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Çocuklar için en güzel aile modelini hayata geçirmek istiyoruz

Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Berat Karabulut ise devlet olarak çocuklara en iyi şekilde bakım hizmeti ile birlikte çocuklar için aile modelini hayata geçirmek istediklerini söyledi. Karabulut, “Bunu sağlayabilmek için de çocuklarımızın toplumumuzda önemli yer tutmuş, iyi çocuk yetiştirebilecek ailelerimizle birlikte bu çocukların bakımını onların gönüllülüğü, bizim de desteğimizle yürütmek istiyoruz. Bu çerçevede de koruyucu ailelerimizi hem desteklemekteyiz, hem de devlet olarak gerekli denetimleri yapmaktayız” şeklinde konuştu.