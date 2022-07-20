Fatsa’da açık havada nostaljik sinema keyfi

ORDU (İHA) – Ordu’nun Fatsa Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Açık Hava Yaz Sinema’ etkinliklerinin ilk gösterimi başladı.

Belediye tarafından, 10’uncu Çınar Festivali etkinlikleri çerçevesinde Uzunkum Plajı’nda hava sinema etkinliğine düzenlendi. Vatandaşların yoğun katılım sağladığı etkinlik dahilinde güzel bir yaz akşamında açık hava sinema izlemenin keyfini yaşayan vatandaşlar, gecenin sonunda alandan memnun ayrıldılar.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, kültür ve sanat etkinliklerine hız kazandırdıklarını belirterek, “Yaz neşesi ile açık havada sinema izlemenin özlemini çeken hemşehrilerimize gösterdikleri yoğun ilgisinden ötürü teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte beş tane daha açık sinema filmi gösterimimiz olacak ve hepsi birbirinden güzel filmler. Akşamları evleri dışında keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşlarımızı açık hava sinema filmi gösterimine davet ediyoruz” dedi.

Açık Hava Yaz Sinema etkinliği ile 20, 22 ve 23 Temmuz, 3 ile 5 Ağustos tarihlerinde saat 20.00’de vatandaşlar farklı filmler ile buluşturulacak.