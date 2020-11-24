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Fatsa’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı.

ORDU 24.11.2020, 13:38
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Fatsa’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
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Ordu’nun Fatsa ilçesinde, "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı.

Kutlamalar, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Öğretmenler Günü Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kutlanan programlara Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, okul müdürleri ve çok sayıda öğretmen katıldı. Çelenk sunumunun ardından program hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.
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