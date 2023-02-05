Fatsa Ziraat Odası Başkanı Gürsu, güven tazeledi

Ordu’nun Fatsa ilçe Ziraat Odası Başkanlığı’na tek liste ile seçime giren mevcut başkan Haydar Gürsu güven tazeledi.

Fatsa Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen genel kurula Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Genel kurulda konuşma yapan Başkan Haydar Gürsu, “Odamızın 17 bin 600 üyesi 22 personeli ve 14 mesleki eğitim öğrencisi kadrosuyla adından sık söz ettiren örnek sivil toplum kuruluşları arasında yerini alıyor. Özellikle tesisleşme ve kendi ekonomik değerlerini üretme aynı zamanda çiftçisine bir çok alanda katma değer sağlayan odayız. Kendi bünyemizde ürettiğimiz fidan, fide, organik ürünlerle markalaşma gibi hizmetlerin yanı sıra örnek alınacak bir kurum haline geldik. Ekip çalışması ile bu başarıyı kazandık. Genel kurulumuza katılarak bizlere destek veren delegelerimize çok teşekkür ediyorum. Görevimizi aynı sorumlulukla devam ettireceğiz” dedi.