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Fatsa Sanayi Sitesi’nin alt yapısına OSKİ neşteri

FATSA İLÇESİ ÖZEL SANAYİ SİTESİ’NİN YILLARDIR KANAYAN YARASI HALİNE GELEN İÇME SUYU VE KANALİZASYON HATLARI SORUNU ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (OSKİ) TARAFINDAN ÇÖZÜME KAVUŞTURULDU.

ORDU 08.09.2020, 10:43
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Fatsa Sanayi Sitesi’nin alt yapısına OSKİ neşteri

Fatsa ilçesi Özel Sanayi Sitesi’nin yıllardır kanayan yarası haline gelen içme suyu ve kanalizasyon hatları sorunu Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) tarafından çözüme kavuşturuldu.

Her yağış sonrası eli yüreğinde olan sanayi esnafının bu sıkıntısını çözüme kavuşturmak için kısa süre önce başlatılan çalışmaların tamamlandığını söyleyen OSKİ Genel Müdürü Murat Us, Özel Sanayi Sitesi’nin alt yapısının kullanım ömrünü tamamladığını, ihtiyaca cevap veremez hale geldiğini hatırlattı. Yaşanan sel afetlerinde sanayi esnafının büyük mağduriyetler yaşadığını belirten Us, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler, Fatsa ilçe ziyaretinde sanayi esnafı ile istişare yapmış ve yaşanan bu sorunun kökten çözülmesi için bizlere talimat vermişti. İçme suyu ve alt yapı sorununu kalıcı çözüme kavuşturmak için ihalesi yapılan bu çalışma yüklenici firma tarafından tamamlandı. Tamamen yenilenen içme suyu ve kanalizasyon hatları ile Fatsa Küçük Sanayi Sitesi artık modern görüntüsü ile hizmet vermeye devam edecek” dedi.

Sanayi Sitesinin en büyük ihtiyaçlarından birisi olan yağmur suyu hatlarına menfezler döşenerek su baskınlarının önüne geçildiğini sözlerine ekleyen Genel Müdür Us, “Eskimiş ve günümüz sistemlerine uymayan içme suyu ve kanalizasyon hatları yenilenerek bölgenin alt yapısı sil baştan yeniden inşa edildi. Çalışmalar kapsamında 970 metre yağmur suyu hattı, 750 metre içme suyu hattı ve 730 metre kanalizasyon hattı döşenerek Fatsa Küçük Sanayi Sitesi sağlıklı bir alt yapıya kavuşturuldu” diye konuştu.

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