Fatsa sahilindeki değerli taşlar ilgi çekiyor

Ordu’nun Fatsa ilçesindeki sahil kesimlerinden bulunan taşlar, değerleri ve faydaları ile araştırmacıların dikkatini çekiyor. Özellikle sahil kesiminde bulunan dumanlı kuvars taşı, en çok dikkat çeken değerli taşlar arasında yerini buluyor.

Karadeniz sahillerinin bazı bölgelerine kadar ulaşan değerli taşlar, araştırmacılar tarafından ilgi görürken, özelikle bulunan taşlardan dumanlı kuvars taşının bir borsasının oluşturulması isteniyor. Sağlık açısından da faydalı olduğu bilinen kuvars taşının, ülkeye ihracat yoluyla girdiği ancak Karadeniz Bölgesi’nde bulunabildiği belirtiliyor.

“Altın kadar değerli olan bu taşların borsası olması gerekir"

Dumanlı kuvars taşının şifalı olarak bilindiğini söyleyen taş meraklısı Necla Özyurt, “Çok farklı taşları Fatsa bölgemizdeki sahilde bulmak mümkündür. Deniz kenarında oluyor ve çok şifalıdır. Ayrıca bu taşları özellikle İstanbul’da kuyumcular değerlendiriyorlar. Dumanlı kuvars, akit taşı ve küre taşları bulduklarım içinde yer alıyor. Tesadüf üzerine bu değerli taşlarla tanıştım. Fatsa bölgesinde bu çıkan özel taşların değerlendirilmesi gerekiyor. Altın kadar değerli taşların borsası olması gerekir. Benim düşüncem bu yönde. Yurtdışından yaptığımız ithalatla getirilen bu taşlar aslında bölgemizde, ülkemizde çok sayıda var. Bunları değerlendirmek için yetkilileri de göreve davet ediyorum” dedi.

“Ekonomiye katkı olarak kullanılabilir”

“Bu taşları toplamaya hobi olarak devam ediyorum” diyen Özyurt, “Yetkililer bununla ilgili bir birim kurarsa bizler için de gelir kaynağı olur, bölgemize de ekonomik olarak katkı sağlanır. Şimdi topladığım taşlarla bileklik ve kolye çalışmaları yapıyorum. Kendim takıyor ve çevremdekiler bu değerli taşlardan yaptığım aksesuarları çok beğeniyor” diye konuştu.