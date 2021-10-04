Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Atinkaya: “Yüz yüze eğitim sorunsuz devam ediyor”

ORDU (İHA) – Ordu’nun Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, korona virüs tedbirleri kapsamında okullardaki yüz yüze eğitimin 23 bin öğrenci ile sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Atinkaya, 23 bin öğrencinin yaklaşık bin derslikte eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ettiğini ifade ederek, yüz yüze eğitimin önemli olduğunu kaydetti. Okullarda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatları ve Sağlık Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda tüm önlemlerin alındığını ifade eden Atinkaya, “Öğretmenlerimizle beraber 23 bin öğrencimiz yaklaşık bin derslikte eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyor. Çocuklarımız okullarını çok özlemiş, uzun zaman bu yana okullarından mahrum kaldıkları için de motivasyon noktasında bazen zorlanabiliyorlar. Ancak biz gerek ailelerimizle, gerek servislerimizle, gerekse öğretmenlerimizle çocuklarımızı yeniden derslere motive etmeye çalışıyoruz” dedi.

Korona virüse karşı okullarda tüm önlemlerin alındığının da altını çizen Atinkaya, “Bakanlığımızın ve Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’nın talimatları doğrultusunda protokol gereği tüm önlemlerimizi aldık. Okullarımız şuanda çok güvenli. Maske, mesafe, temizlik, hijyen ve dezenfektan konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Öğrencilerimizde de kimi zaman pozitif vakalar oluyor, şu an için öğrencilere PCR testi uygulanmıyor. Ancak ilerleyen dönemlerde velilerin isteği doğrultusunda, bakanlığımız bir çalışma yürütüyor. PCR testi bu çalışmalar neticesinde öğrencilere de uygulanabilir. Şu an öğrencilerde vaka oranı oldukça az sayılardadır, okulların kapanacağı aşamada vaka görülmüyor” şeklinde konuştu.