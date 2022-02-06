Fatsa Giyim Eşyaları Esnaf Odası Başkanı Meltem Dur

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, Giyim Eşyaları Esnaf Odası seçiminde kullanılan 330 oyun 184’ünü alan Meltem Dur, yeni başkan seçildi.

Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşen seçimlerde iki aday karşılaştı. Cemal Paşalıoğlu gerçekleşen seçimlerde 146 oy alırken, diğer aday Meltem Dur ise 184 oy alarak odanın yeni başkanı seçildi.

Başkanlık seçimini kazanan Meltem Dur yaptığı açıklamada, “Bana destek veren, vermeyen herkese çok teşekkür ediyorum. 20 yıl odada çalıştım ve emeğimin karşılığını başkan olarak seçilerek aldığımı düşünüyorum. Seçim süreci boyunca yönetim kurulu ve bana destek veren arkadaşlarımızla üyelerimizi ziyaret ederek destek istedik ve çok şükür emeğimizin karşılığını aldık” dedi.