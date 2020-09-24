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Fatsa Devlet Hastanesine 20 yeni doktor

ATSA DEVLET HASTANESİNE20 YENİ HEKİM ATAMASI

ORDU 24.09.2020, 13:53
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Fatsa Devlet Hastanesine 20 yeni doktor

Fatsa Devlet Hastanesine 20 yeni doktor ataması yapıldı.

AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel, “Fatsa Devlet Hastanemizin hekim eksikliğinin giderilebilmesi yürüttüğümüz çalışmalar nihayet meyvelerini verdi” dedi.

Yüksel, “Hastanemize kurum içi ve devlet hizmet yükümlülüğü kuralarından, 3 dahiliye uzmanı, 2 çocuk uzmanı, 2 acil tıp uzmanı, 1 cildiye uzmanı ve 12 pratisyen hekim olmak üzere 20 yeni hekim ataması yapılmıştır. Ataması yapılan hekimlerimiz yaklaşık 15 gün içerisinde hastanemizde başlayacaktır. Başta Sağlık Bakanımız ve vekillerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Memleketimize hayırlı olsun” diye konuştu.

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