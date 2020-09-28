Fatsa Belediyesinden fiziksel mesafeli bank
FATSA BELEDİYESİ KENDİ ATÖLYESİNDE KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA SOSYAL MESAFE KURALINI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURAN YENİ BANKLAR ÜRETTİ. YENİ TİP BANKLARA EN FAZLA İKİ KİŞİ OTURABİLİRKEN KİŞİLER ARASINDA DA BİRER METRE MESAFE BIRAKILDI.
Fatsa Belediyesi kendi atölyesinde korona virüs tedbirleri kapsamında fiziksel mesafe kuralını göz önünde bulunduran yeni banklar üretti. Yeni tip banklara en fazla iki kişi oturabilirken kişiler arasında da birer metre mesafe bırakıldı.
Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar sürece destek vermek amacıyla fiziksel mesafeli banklar ürettiklerini belirterek, “Halkımızın virüse yakalanmamaları için üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Hastaneler, duraklar, camiler, caddeler, sokaklar, tüm kamu kamu hizmet alanları; düzenli biçimde dezenfekte etmeye devam ediyor ve sosyal mesafe için tedbirlerimizi alıyoruz” dedi.
Fatsa Belediyesi Kovid-19 sürecinde kırsal mahalleler de dahil olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda yıkama ve dezenfekte çalışması, okullarda dezenfekte çalışması ve Evkaf Mahallesi Liman girişine bir istasyon kurarak toplu taşıma araçları başta olmak üzere özel araçlara dezenfekte çalışması yaptı.
Şimdi de korona virüs tehdidine karşı iki kişinin birer metre aralıklarla oturabileceği şekilde banklar tasarlandı.
Fatsa Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü halkın yoğun olarak bulunduğu ve dinlenme ihtiyacını karşıladığı Fatsa Devlet Hastanesi bahçesine 10, postane önüne 4, 15 Temmuz Özgürlük Meydanı’na 4 ve Orta Büyük Cami bahçesine 4 adet fiziksel mesafeli bank yerleştirdi.
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