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Fatsa Belediyesi’nden 29 Ekim’e klipli kutlama

ORDU’NUN FATSA BELEDİYESİ TARAFINDAN, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MÜNASEBETİYLE HAZIRLANAN VİDEO KLİP DUYGULANDIRDI.

ORDU 28.10.2020, 14:47
Fatsa Belediyesi’nden 29 Ekim’e klipli kutlama

Ordu’nun Fatsa Belediyesi tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle hazırlanan video klip duygulandırdı.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 97’nci yıl dönümü, tüm Türkiye’de ve Ordu’da çeşitli etkinlikler ile kutlanmaya başlanırken, kutlamalar çerçevesinde hazırlanan video klipler de o Cumhuriyet coşkusunu canlandırıyor.

Fatsa Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı özel klip de büyük beğeni kazandı. Fatsa Belediyesi, ilçe vatandaşları için hazırladığı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı sunduğu kliple bu coşkuyu kutladı. Fatsalı tiyatrocuların da yer aldığı ve 97 yıl önceki cephe ile günümüzün canlandırıldığı klipte, Türk askeri ile kadınların yaşadıkları zorlukları günümüzle kıyaslayarak anlatıldı.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşılan video klip, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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