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Fatsa Belediyesinden 200 berber ve kuaföre hijyen çantası

HER KOŞULDA HİJYEN AÇISINDAN BERBER VE KUAFÖR ESNAFININ YANI SIRA FATSALI VATANDAŞLARIN HİZMETİNDE OLAN FATSA BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM ETEM KİBAR 51 GÜNDÜR KAPALI OLAN VE FAALİYETLERİNE BAŞLAYAN BERBER VE KUAFÖRLERİ ZİYARET ETTİ.

Fatsa Belediyesinden 200 berber ve kuaföre hijyen çantası

HER KOŞULDA HİJYEN AÇISINDAN BERBER VE KUAFÖR ESNAFININ YANI SIRA FATSALI VATANDAŞLARIN HİZMETİNDE OLAN FATSA BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM ETEM KİBAR 51 GÜNDÜR KAPALI OLAN VE FAALİYETLERİNE BAŞLAYAN BERBER VE KUAFÖRLERİ ZİYARET ETTİ.

12 Mayıs 2020 Salı 15:46
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Fatsa Belediyesinden 200 berber ve kuaföre hijyen çantası

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, 51 gündür kapalı olan ve faaliyetlerine başlayan berber ve kuaförleri ziyaret etti. Ziyareti sırasında berber ve kuaförlere hijyen çantası hediye eden Başkan Kibar, esnaflara sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda da uyarılarda bulundu.

Fatsa Belediyesi tarafından toplam da 200 berber ve kuaföre hijyen çantası verildi. Kovid-19 salgını nedeniyle 51 gündür kapalı olan berber, güzellik salonu ve kuaförler geçen hafta içinde Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edilerek açılışa hazır hale getirilmişti. Ziyaret sırasında berber ve kuaförler özellikle maske temini konusunda Fatsa Belediyesinin yaptığı çalışmaları takdir ettiklerini belirterek bu anlamda Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar’a teşekkür ettiklerini söylediler.

"Berber ve kuaför salonu işletmecilerimize bereketli kazançlar diliyoruz”

Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ziyareti sonunda yaptığı açıklamada ilçede Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı 60 bayan, 120 bay olmak üzere toplam 180 berber, kuaför salonu ve güzellik merkezi bulunduğunu belirterek, “Korona virüs tedbirleri kapsamında fiziksel temasın oldukça fazla yaşandığı ve sosyal mesafenin korunmasının zor olduğu berber, kuaför ve güzellik salonu gibi iş yerleri 21 Mart itibarıyla kapatılmıştı. Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ve korona virüsü salgınının yavaşlatılması nedeniyle kamuoyunda berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri gibi yerlerin açılması yönünde beklentiler vardı. Tüm iş yerlerimiz tedbiri elden bırakmama adına sosyal mesafe kurallarına uyarak başladılar. Yeni haftaya berber ve kuaförlerimizi ziyaret ederek başlamak istedik. Berber ve kuaförlerimizden gerekli sosyal mesafe kurallarına uymalarını ve dezenfektan uygulamalarını yapmalarını istedik. Önümüzdeki günlerde alınan bu tedbirlerin meyvesi olarak rahatlamalarla çok daha güzel günlere ulaşacağımızı düşünüyoruz. Esnaflarımız hazırlamış olduğumuz hijyen çantalarımızı teslim ettik ve kendilerine bereketli kazançlar diliyoruz” diye konuştu.

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