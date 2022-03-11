Fatsa Belediyesi Medya Akademisi kayıtları başladı

Gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak, yeni nesil iletişimcileri yetiştirmek, onlara tam ve yarı zamanlı iş imkanı sunmak amacıyla açılan ‘Fatsa Medya Akademisi’ne başvurular başladı.

Fatsa Medya Akademisi’nde; sosyal medya uygulamaları, dijital medya içerikleri, yeni medya dili diksiyon eğitimi, program sunuculuğu ve spikerlik, temel tasarım yöntemleri, medya-grafik tasarım, video ve fotoğraf çekim teknikleri, sosyal medya eğitimi, SEO eğitimi, metin yazarlığı, televizyon haberciliği vb. konular üzerine katılımcılara kurslar verilecek.

18-35 yaş arası herkes müracaat edebilecek

7 gün sürecek Fatsa Medya Akademisi eğitimlerine 18-35 yaş grubundaki herkes müracaat edebilecek. Başvuru formu değerlendirilerek ön elemeyi geçenlerle 16-19 Mart 2022 günlerinde online mülakat yapılarak katılımcılar seçilecek. Eğitimler 21-27 Mart tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Katılım sertifikası verilecek Fatsa Medya Akademisi’nde başarılı olanlar ödüllendirilecek. Eğitim sonrası her katılımcı bitirme projesi hazırlayacak. Bu projelerde başarılı olanlara tam zamanlı/yarı zamanlı iş imkanı sağlanacak.

“Fatsa Medya Akademisi gençlere yeni nesil medyada iş fırsatı sunacak”

Medyada yaşanan değişime, sosyal medyadaki gelişmelere, teknoloji kullanımını etkinleştirmeye yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerin verileceği Fatsa Medya Akademisi ile bilgi veren Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Medya sektörüne yönelmeyi düşünen gençler için sektöre dair bilgi almaları ve alanında işinin ehli kişilerle bir araya gelerek tecrübe paylaşımı yapmaları amacıyla Fatsa Medya Akademisi’ni hayata geçirdik. Teknoloji çağı ile medya ve sosyal medya daha çok önem kazandı. Genç nesil de özellikle sosyal medyaya yöneldi. Bu alanlarda ülkemizde uzmanlar yetişiyor. Bizde işinin ehli kişileri Fatsa’mıza getirerek gençlere bir haftalık yoğunlaştırılmış medya eğitimi verme kararı aldık. Şehrimizde Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü’nün olmasının avantajı ile gençlerimizin bu imkandan faydalanmalarını istiyoruz. Akademiye katılmaya hak kazanan gençlerimiz, ödül ve sertifika haricinde başarı durumuna göre istihdam şansı da yakalayacak” dedi.

Başvurular, 09-18 Mart 2022 tarihleri arasında Fatsa Belediyesi’nin web sitesi üzerinden yapılabilecek.