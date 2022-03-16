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Fatsa Belediyesi kent mobilyası üretim tesisi kuruyor

Fatsa Belediyesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ile "Gençlerin Gücü Fatsa’nın Gücü" isimli proje ile hem belediyenin hem de çevre il ve ilçe belediyelerinin kent mobilyaları ihtiyacını karşılamak amacıyla kent mobilyaları üretim atölyesi kuruyor.

ORDU 16.03.2022, 18:12
Fatsa Belediyesi kent mobilyası üretim tesisi kuruyor

Fatsa Belediyesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ile "Gençlerin Gücü Fatsa’nın Gücü" isimli proje ile hem belediyenin hem de çevre il ve ilçe belediyelerinin kent mobilyaları ihtiyacını karşılamak amacıyla kent mobilyaları üretim atölyesi kuruyor.

Fatsa Belediyesi, DOKA ile gerçekleştirdiği proje kapsamında Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalayarak Gazi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’ne ait atölyede kent mobilyaları üretimi gerçekleştirecek. Fatsa Belediyesi Proje Etüt Müdürlüğü kapsamında yürütülen proje kapsamında ilk olarak 10 tane teknik lise mezunu personel istihdamı yapılacak. Daha sonra 55 kalem metal işleme makinesi ve ahşap işleme makinesi alınarak atölyenin kurulumu sağlanacak.

Fatsa için önemli bir projeye daha imza attıklarını söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Oturma bankları, kamelya, piknik masası ve çatılı piknik masasından oluşan kent mobilyaları, her belediyenin çok önemli ihtiyacı olan eşyalardan oluşmaktadır. Hem istihdama katkı sağlamak hem de kent mobilyaları ihtiyacımızı karşılamak için böyle bir adım atmaya karar verdik. Kent mobilyalarının üretiminin yanı sıra satışıyla da ekonomik kalkınmaya destek olmak istiyoruz. Bu anlamda yıllık yaklaşık 1,5 milyon TL’ye karşıladığımız kent mobilyaları ihtiyacını yüzde 40 daha indirimli bir şekilde elde etmiş olacağız. Tesisimizde birinci sınıf ağaçtan emprenye boyalı veya bakteri barındırmayan boya sistemi ile ahşap bank, piknik masası, kamelya, çiçeklik ve salıncak gibi kent mobilyaları üretimi gerçekleştireceğiz. Bu anlamda Ordu ve çevresindeki belediyelerle de istişare yaparak projemiz hakkında fikir alışverişinde bulunduk ve bu adıma attık. Projemiz, Fatsa Belediyesi Kent Mobilyaları Üretim Tesisinin belediyemiz Fatbel AŞ tarafından işletilecek. 180 metrekare iç kullanımı, 160 metrekare dış kullanımı toplamda 340 metre kare alandan oluşacak tesisimizin 800 bin TL’sinin (yüzde 75) DOKA tarafından karşılanacak” diye konuştu.

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