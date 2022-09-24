Fatsa Belediyesi 3. Balık Avı Yarışması

Fatsa Belediyesi Ödüllü Amatör Olta İle Balık Tutma Yarışması’nın bu yıl üçüncüsü düzenleniyor.

Yoğun ilgi gören ve geleneksel hale getirilen Fatsa Belediyesi Ödüllü Amatör Olta İle Balık Tutma Yarışması 30 Eylül, 1-2 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ücretsiz olan yarışmaya, 18-65 yaş arasındakiler tarafından başvuru yapmak isteyenler için son müracaat tarihi, Fatsa Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde 29 Eylül 2022 Perşembe günü saat 17.00’e kadar olacak.

Balık Avı Yarışması Fatsa İskelesi başlangıcından Fatsa Eyvan 1 arasında yapılacak. Katılımın fazla olması durumunda yarışma alanı genişletilecek. Yarışmanın 1. ve 2. gününde dereceye giren yarışmacıların ödülleri, yarışmanın 2. günü saat 20.30’da Fatsa sahil kavlağan ağacı altında düzenlenecek ödül töreni ile verilecek.

Kibar: “Kendine güvenenleri bekliyoruz”

Şehir içi ve dışı olmak üzere büyük ilgi gören ödüllü amatör olta İle balık yutma yarışmasının bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, yarışma kuralları çerçevesinde 30 Eylül, 1-2 Ekim tarihleri arasında üç gün sürecek olan balık avı yarışmasına kendine güvenen herkesi davet etti.