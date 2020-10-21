Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi 7 ilçeye hizmet veriyor
FATSA AĞIR CEZA MAHKEMESİ TOPLAMDA 7 İLÇEYE HİZMET VERİYOR
Fatsa Ağır Ceza Reisi Erdem Oğuz Özer, toplam 7 ilçeye hizmet verdiklerini söyledi.
Fatsa Ağır Ceza Reisi Erdem Oğuz Özer yaptığı açıklamada, “Fatsa ilçemizde daha önce Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu yoktu. 24 Temmuz 2020 itibarıyla Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu. Öncesinde Fatsa ilçesi adli yönden Ünye ilçesine bağlıydı. Fatsa artık müstakil bir Ağır Ceza Mahkemesine sahip oldu. Korgan, Kumru ve Aybastı adliyeleri de Fatsa Ağır Ceza Merkezimize bağlandı. Bu kapsamda Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi toplamda 7 ilçeye hizmet verecek. Bir ilçenin ağır ceza merkezi haline gelmesi o ilçenin önemini ve gelişmişliğini gösterir. Fatsa ilçesi de bir merkez haline geldi. Fatsa’mıza hayırlı olsun. Fatsa benim beşinci görev yerim. Nevşehir Derinkuyu, Uşak Banaz, İstanbul Gaziosmanpaşa, Batman ve son görev yerim Fatsa ilçesi oldu” dedi.
"Fatsa’nın ilk ağır ceza reisi olarak atanmak gerçekten benim için onur verici bir durum" diyen başkan Özer, “İlkler önemlidir ve unutulmaz. Ben de ilk ağır ceza mahkemesi başkanı olarak atandım. Görevimizi layıkıyla sürdürmek istiyoruz. Fatsa’da görev yapmaktan mutluyum” ifadelerini kullandı.
|İmsak
|05:51
|Güneş
|07:15
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:52
|Akşam
|18:22
|Yatsı
|19:42
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Galatasaray
|5
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Tuzlaspor
|5
|11
|3. Altay
|5
|10
|4. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|5. Adanaspor
|5
|9
|6. Altınordu
|5
|9
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|5
|8
|10. Bursaspor
|5
|7
|11. Balıkesirspor
|5
|6
|12. Akhisar Bld.Spor
|5
|5
|13. Bandırmaspor
|5
|5
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|5
|4
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Menemen Belediyespor
|5
|2
|18. Boluspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Wolverhampton
|5
|9
|7. Tottenham
|5
|8
|8. Chelsea
|5
|8
|9. West Ham
|5
|7
|10. Leeds United
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3