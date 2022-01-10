Ezgiler Yunus’u söyledi

Ordu Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları tarafından Ünye ilçesinde düzenlenen “Yunus’un Şiirlerinde Ezgiler” adlı musiki konseri dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan kurslar sayesinde kültürel ve sanat gibi birçok dallarda öğrenim gören kursiyerler Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen programda dinleyicileriyle buluştu.

Tasavvuf musikisi eşliğinde, Yunus Emre’nin şiirlerinin okunduğu gecede birbirinden güzel ezgiler ve şiirler seslendirilirken, bazı dinleyiciler duygusal anlar yaşadı. Koro şefi Aykan Deryal’ın yönetiminde 25 kişilik ekibin seslendirip ve çaldığı musiki gecesi sonunda ise koro şefi Aykan Deryal’a çiçek verildi.