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Eyüp Sultan Genç Kızılay, Ordu’da çocuklara hediye dağıttı
TÜRK KIZILAY İSTANBUL EYÜP SULTAN ŞUBE BAŞKANI HAKAN NERGİS VE GENÇ KIZILAY EYÜP SULTAN İLÇE BAŞKANI ERDEM ÖZTÜRK, ORDU’NUN ALTINORDU İLÇESİ KÖKENLİ VE ÇAVUŞLAR MAHALLELERİNDE ÇOCUKLARI ZİYARET EDEREK HEDİYE DAĞITIMINDA BULUNDU.
ORDU 24.08.2020, 16:01
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Türk Kızılay İstanbul Eyüp Sultan Şube Başkanı Hakan Nergis ve Genç Kızılay Eyüp Sultan İlçe Başkanı Erdem Öztürk, Ordu’nun Altınordu ilçesi Kökenli ve Çavuşlar Mahallelerinde çocukları ziyaret ederek hediye dağıtımında bulundu.
İyilik Serüvenine Kökenli’de ve Çavuşlar’da devam ettiklerini belirten Genç Kızılay Eyüp Sultan Şube Başkanı Hakan Nergis, “Çocukları mutlu görmek tarif edilemez bir duygu. Onlara hediye ve kıyafet dağıtımında bulunarak manevi destekte sağladık” dedi.
Hediye dağıtımında Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Birnur Enginyurt’ta bulundu.
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