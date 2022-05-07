Evinde uyuya kalan yaşlı kadın için ekipler seferber oldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde komşularının uzun süre haber alamadığı yaşlı kadın için ekipler seferber oldu.

İlçenin Gölevi Mahallesi’nde yaşayan 83 yaşındaki Müzeyyen Koyun isimli yaşlı kadından bir süre haber alamayan komşuları endişelenmelerinin ardından durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin birinci katında oturan yaşlı kadına ulaşmaya çalıştı.

Kapıyı açan ekipler yaşlı kadının uykudan kalktığını gördü

Evde bulunan yaşlı kadın evin kapısını açması üzerine komşular ve ekipler rahat bir nefes alırken, yaşlı kadının ise evde uyuduğu öğrenildi.