Engeli, başarısına engel olamadı: Bakanlığın filografi sanatçısı olacak

Ordu’da yaşayan yüzde 95 engelli Faruk Altun, Ordu’da ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler arasında yer alan filografi sanatçılığına başvurarak hayallerine kavuşmayı hedefliyor.

İlçenin Hamidiye Mahallesi Hıraçoğlu Sokak’ta yaşayan doğuştan yaşadığı karaciğer rahatsızlığından dolayı yüzde 95 engelli olan 34 yaşındaki Faruk Altun, 2013 yılında babasını kaybetti. Sonrasında kendisini el sanatlarına adayan Altun, 2016 yılında Halk Eğitim Merkezi’ne giderek katıldığı filografi kurslarını başarıyla geçti. Faruk Altun, evinin bir köşesini filografi atölyesine çevirdi. Odasının bir köşesini çivi, çekiç ve tel kullanarak birbirinden ilginç tablolar yapan Altun, çaktığı her çiviyle engelli arkadaşlarına umut olmak ve bakanlığın sanatçılık belgesini almak için yaşama yeniden tutunuyor.

Aldığı kurs sayesinde 6 yıldır filografi sanatıyla uğraştığını ve başarılarını herkesin görmesi istediğini söyleyen Faruk Altun, bir çalışmayı bir haftada tamamladığını söyledi Altun, "Çok zor bir sanat. Öncelikle çivinin çakılması ve tellerin bağlanması sırasında ellerimiz çok acıyor. Çivi çakarken elimize çekiç vurabilir veya tellerin ellerimizi kestiği oluyor. Bir ürünün başında bir hafta kadar uğraşıyoruz. Çünkü bu sanat asla hata kabul etmiyor. Renkli tellerle birlikte ortaya güzel bir sanat çıkıyor” dedi.

“Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı filografi sanatçısı olacağım”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler arasında yer alan filografi sanatçılığı için başvurarak hayallerine ulaşmayı hedeflediğini söyleyen Altun, “Benim engelim sebebiyle gelerek benim çalışmalarımı ve beni çektiler. Aralık ayı içerisinde mülakat olacağını ve mülakattan geçilmesi durumunda bana sanatçılık belgelerimin teslim edileceğini söylediler. Ben de aralık ayı içerisinde belgelerimin gelmesi sonrası engelli kardeşlerime el sanatları kursları açacağım. Ordu genelinde Kültür ve Turizm Bakanlığı filografi sanatçısı olarak ben ilk olacağım” şeklinde konuştu.

Engelli bireylerin başarılana da dikkat çeken Altun, “Ben buradan tüm engelli kardeşlerime şunu söylemek isterim; engel kalpte ve zihindedir. Çünkü insanın kötü düşüncesi varsa veya kalbi kötüyse engellidir. Hiçbir arkadaşım asla vazgeçmesin. Hayata sımsıkı sarılalım ki yarınlarımız umutlarımız olsun. Bizler ve engelli arkadaşlarım her şeyi başarabilirler. Çevremizdeki insanlar bize engel değil, destek olsun” ifadelerini kullandı.