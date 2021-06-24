Enerji hatlarını engelleyen ağaçlarda budama çalışması yapılıyor

Ordu’nun Kumru ilçesinde elektrik şebekesinde rüzgar ve fırtınada ağaç dallarından kaynaklı arızalar oluşmaması ve kaliteli elektrik dağıtımı sağlanması için ağaç budama çalışmaları başlatıldı.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (YEDAŞ) ekiplerince Ordu’nun Kumru ilçesinde elektrik hatları altında ve yanında yer alan, iletkenlere temas etme noktasına gelen ağaç dalları can ve mal güvenliğinin sağlanması, kar, fırtına ve rüzgarda elektrik kesintisine yol açmaması amacıyla budanıyor. Elektriğin, ticari ve teknik kalitesi için bakım çalışmaları kapsamında görevli ekipler planlı olarak elektrik kesintisi yaparak, çalışmalarını sürdürüyor.