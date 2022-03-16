banner528

banner549

banner526

banner527

banner548

banner547

banner420

Son Dakika
Zam gelmeden depoyu doldurmak artık tarih oldu!
Zam gelmeden depoyu doldurmak artık tarih oldu!
Galatasaray, Barcelona’yı konuk edecek
Galatasaray, Barcelona’yı konuk edecek
Benzin ve motorinde beklenen büyük indirim bugün geldi!
Benzin ve motorinde beklenen büyük indirim bugün geldi!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Emine ve Rahmi Şahin Ana Sınıfları açıldı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde eğitim-öğretim faaliyetine devam eden Şehit Doğan Gökbulut İlkokulunda, iş adamı Onur Şahin tarafından onarımı ve donatımı gerçekleştirilen Emine ve Rahmi Şahin Ana Sınıflarının açılışı gerçekleştirildi.

ORDU 16.03.2022, 16:51
Emine ve Rahmi Şahin Ana Sınıfları açıldı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde eğitim-öğretim faaliyetine devam eden Şehit Doğan Gökbulut İlkokulunda, iş adamı Onur Şahin tarafından onarımı ve donatımı gerçekleştirilen Emine ve Rahmi Şahin Ana Sınıflarının açılışı gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Bucak Mahallesi’nde hayırsever iş adamı Onur Şahin tarafından annesi Emine ve babası Rahmi Şahin adına onarım ve donatımı yapılan ana sınıfının açılış törenine, Vali Tuncay Sonel’in yanı sıra Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Hitaloğlu, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, Şehit Doğan Gökbulut İlkokulu Müdürü Mustafa Ergenç ve okul yöneticileri, öğretmenler, hayırsever iş insanı Onur Şahin ve ailesi katıldı.

Konuşmasına, okulun 1992 yılında Ağrı’da şehit olan Doğan Gökbulut’un ismini taşıdığını hatırlatarak başlayan Vali Tuncay Sonel, “Ben bu vesileyle bu toprakları vatan yapan tüm ecdadımızı, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi sizlerin huzurunda bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum” dedi.

Hayırseverler son 2 yılda 718 derslik kazandırdı

Ordu’nun, eğitim alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde ve Millî Eğitim Bakanlığının destekleri, Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı iş birliği atağa kalktığını söyleyen Vali Sonel, son iki yılda Ordu’da devlet ve hayırsever iş insanlarının katkılarıyla 718 derslikten oluşan 51 okulun eğitim-öğretime kazandırıldığını ifade etti.

İnsana yapılan en önemli yatırımın eğitim olduğunun altını çizen Vali Tuncay Sonel, “Bu okulda çocuklarımız var, goncagül misali evlatlarımız var. Yarın buradan doktorlar çıkacak, mühendisler çıkacak. Nobel ödülü alacak Türk bilim insanlarımız çıkacak, mühendislerimiz çıkacak. Bunlar ülkemiz adına gurur verici şeyler. Biz çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakmak için hep beraber çalışacağız. Ben bu manada buraya, eğitim camiasına, sağlık camiasına, hayır işlerine şu kadarcık dahi bir katkı yapan tüm hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun, Allah hayrınızı kabul etsin. Onur Şahin’in kıymetli anneleri Emine teyzemize de Allah’tan sağlıklı, uzun, bereketli bir ömür diliyorum” diye konuştu.

60 okulda anasınıfları iyileştirme kapsamına alındı

Açılışta Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu da bir konuşma yaparak Ordu ili genelinde “Temel Eğitimde 10.000 Okul İyileştirme Projesi” kapsamında 60 okulda açık olan ana sınıflarının iyileştirme projesi kapsamına alındığını belirtti.

Proje kapsamında Ordu’da 398 adet anasınıfı şubesine ek olarak 77 yeni anasınıfı şubesi açılarak toplam 475 ana sınıfı şube sayısına ulaşıldığının altını çizen Vargeloğlu, özgüvenli, girişimci ve sosyal bireyler yetiştirmenin yolunun okul öncesi eğitimden geçtiğini söyledi.

Vargeloğlu, “Bu kapsamda, erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınarak esnek zamanlı, alternatif erken çocukluk eğitim modelleri oluşturularak bu amaçla ihtiyaç duyulan ilave derslikler yapılmaktadır. Yeni derslik yapımı planlamasında, derslik inşa edilmesi planlanan yerdeki diğer eğitim binalarının verimli kullanımı dikkate alınarak atıl vaziyetteki eğitim binalarının kullanımına öncelik veriliyor” diye konuştu.

Okul Müdürü Mustafa Ergenç de bir konuşma yaparak, “Hayırsever iş insanı Onur Şahin’e ve okulumuza vermiş oldukları desteklerden dolayı Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Altınordu Kaymakamımıza, Altınordu Belediye Başkanımıza, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Okul müdüründen teşekkür

1994 yılında açılışı gerçekleştirilerek Şehit Doğan Gökbulut’un isminin verildiği okula aynı sene anasınıfı yaparak eğitime katkıda bulunan Onur Şahin de bir konuşma yaparak şunları söyledi: “1993 yılında vefat eden rahmetli babamız Rahmi Şahin adına, okulun açılmış olduğu 1994 yılında bir anasınıfı açılışı gerçekleştirmiştik. Bu anasınıfını 10 yıl sonra tekrar revize ettik. Geçtiğimiz sene içerisinde sağ olsun okul müdürümüz ve anasınıfı öğretmenlerimiz sınıfın tekrar revize edilmesi gerektiği bize ilettiler. Biz de tüm aile olarak bu anasınıfının yenilenmesi kararını aldık. Biz, 25 yıldan beri bu hizmeti devam ettirmek için çaba gösteriyoruz. Bir şehit kardeşimizin ismini taşıyan, böyle değerli bir tabelanın altında eğitim camiasına ilk başlayan yavrularımızın adına, anne ve babamızın isminin yaşatılmasına olanak sağlayan, geçmişten bugüne kadar görev yapan tüm öğretmenlerimize ve eğitim camiasına teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından, Vali Tuncay Sonel, törene katılan protokol mensupları hayırsever iş insanı Onur Şahin, annesi Emine Şahin ve öğrenciler tarafından kurdele kesimi yapılarak, Emine ve Rahmi Şahin Ana Sınıflarının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışı yapılan ana sınıflarını gezen Vali Tuncay Sonel, ana sınıflarında eğitim gören minik öğrencilere çeşitli hediyeler vererek, onları mutlu etti.

Okulda öğrenim gören öğrencilerin yaptığı eserlerden oluşan sergiyi gezen ve projeleri inceleyen Vali Sonel, öğrencileri ve onları eğiten öğretmenleri başarılarından dolayı kutladı.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19