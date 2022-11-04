Ordu’nun Ünye ilçesinde bir kişi, elma toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Çağdaş Sokak’ta bulunan evinin bahçesinde elma toplamak için çıktığı ağacın dalının kırılmasıyla Yusuf Akkan (64) yere düştü. Akkan’ın eve dönmemesiyle yakınları durumu Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne haber verdi. Yapılan araştırmalar neticesinde emekli gardiyan olduğu öğrenilen Yusuf Akkan’ı ekipler bahçede elma ağacının dibinde hareketsiz olarak buldu. Olay yerine sağlık ekiplerinin gelmesiyle yapılan ilk incelemelerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği öğrenildi. Şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ünye Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.