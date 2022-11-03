Ehliyetsiz alkollü sürücü ekipleri harekete geçirdi

Ordu’da, otoparktaki araçta sızdığı esnada kontrol için gelen polis ekiplerinden kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü, jandarma ve polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Altınordu ilçesinde bir otoparkta park halindeki otomobilde sızan M.D. (27) ihbar üzerine polis ekipleri gelince kaçmaya başladı. Polis ekipleri M.D.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Bu esnada Fatsa ilçesine kaçan M.D.’yi yakalamak için jandarma ekipleri ile birlikte ortak çalışma yürütüldü. Şahıs, Fatsa ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan kovalamaca esnasında 4 polis aracı hafif şekilde zarar gördü. Ehliyetsiz ve alkollü olduğu öğrenilen şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.