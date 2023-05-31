Dünya Tütünsüz Günü’nde sahilde izmarit topladılar

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik çerçevesinde öğrenciler ve sağlık çalışanları sahilde izmarit topladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ilan edilen 31 Mayıs ‘Dünya Tütünsüz Günü’ çerçevesinde Ordu’da etkinlik düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Tayfun Gürsoy Parkı’nda açılan stantta vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu. Sonrasında ise katılımcılar ve öğrenciler, eldivenlerini takarak Akyazı Sahil bandında izmarit topladı.

Ordu İl sağlık Müdürü Op. Dr. Dursun Tüzün, sigaranın doğaya ve insanlara olan zararlarını anlattı. DSÖ tarafından belirlenen bu günde tütün ve tütün ürünlerinin zararlarına karşı toplumu bilgilendirme adına çalışmaların yapıldığını kaydeden Tüzün, sigara içilen bir ortamda içmeyenlerin de pasif iççi olduğunu ve uzak durulması gerektiğini, izmaritlerin doğada çözülmeyen ve canlılara zarar veren maddeler olduğuna dikkat çekti.

Etkinlikte İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Dursun Tüzün ve sağlıkçılar tarafından katılımcılara ve öğrencilere fidan dağıtımı yapıldı.