Dünya şampiyonu Cevat Karagöl: “Paralimpik oyunlarına katılacağım için gururluyum”

Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen Para Atıcılık Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli sporcu Cevat Karagöl, paralimpik oyunlarına katılacağı için gururlu olduğunu söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Al Ain kentinde 3-18 Kasım tarihlerinde düzenlenen şampiyonada p4 karışık 50 metre tabanca sh1 disiplininde 193,5 puanla bronz madalya, p1 erkekler 10 metre havalı tabanca sh1 disiplininde takım halinde bronz madalya ve bay-bayan mix p6 10m havalı tabanca takım sh1 kategorisinde altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olma başarısı gösteren Milli Sporcu Cevat Karagöl, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ve kurum idarecileri tarafından hizmet binasında coşkuyla karşılandı.

Sporculuğunun yanı sıra Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat biriminde mimar olarak görev yapan Cevat Karagöl, elde ettiği başarıların ardından 2024 Paris Paralimpik Oyunları için de kota elde etmiş oldu. Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Milli Sporcuya çeşitli hediyeler takdim ederek başarılarının devamını diledi.

Ziyarette, paralimpik oyunları hakkında düşüncelerini aktaran Milli Sporcu Cevat Karagöl, “Dört yılda bir gerçekleşen paralimpik oyunlarına sporcular istedikleri gibi katılamıyor. Aldıkları dereceler ve o anki katılıma göre kota kazanmanız gerekiyor. Biz dört yılda bir yapılan ve dünyanın en büyük organizasyonu olan Paralimpik Oyunlarına kota alarak ülkemizi temsil edecek olmanın hem gururu, hem de sevinci içerisindeyiz. İnşallah iki yıl içerisinde en iyi şekilde hazırlanıp, ülkemizi temsil etmeye çalışacağız” dedi.