Down sendromlu bireylere özel kafe, misafirlerini ağırladı

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından, down sendromlu bireyler için yapılan kafe, özel misafirleri ile ailelerine ev sahipliği yaptı.

Altınordu Belediyesi tarafından yapımına bir süre önce başlanan ve hazır hale getirilen Menekşe Kafe 52+1, down sendromlu bireyler ve ailelerine ev sahipliği yaptı. Özel misafirlerin eğlenceli vakit geçirdiği kafede aileler de bu mutluluğa ortak oldu.

Kafede özel çocuklar ve aileleri ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Özel kardeşlerimizi, şehrimizin meleklerini en önemli menüsü sevgi olan özel mekanımız Down Kafe’mizde kıymetli aileleri ile birlikte misafir ettik. Onlara umut olabilmekten öte ne olabilir? Burada amacımız, özellikle onların sosyal hayata katılımlarını sağlayacak, toplumun bu özel kesimi tanıma fırsatı bulabileceği amacı ve misyonu dezavantajlı çocuklarımızın hayata adapte olmalarını ve toplumla etkileşimlerini arttırabileceğimiz bir mekan hazırlamaktı. Bu amacımızı fiziken gerçekleştirmiş olsak da pandemi sebebiyle çocuklarımızın sağlığını riske etmemek adına şimdiye kadar açılışını geciktirdik. Ancak son 3 haftadır deneme günleriyle birlikte şehrimizde down sendromlu çocuklarımızın bu mekanı aileleriyle birlikte gelip ziyaret etmelerini ve bu ziyaretler esnasında özellikle mekanımızın sosyal amaçlarının ne olduğuna dair bilgilenmelerini sağlıyoruz. Burası artık özel misafirlerimizin evlerinden sonraki ilk mekanı olacak” dedi.

Mutluluk ve heyecanları gözlerine yansıyan down sendromlu çocuklar ve aileleri, böyle bir mekanın açılmasından ve kendilerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.