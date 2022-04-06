’Don tehlikesi geçmiş değil’

Ordu’nun Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, Nisan ayının sonlarına doğru olabilecek yeni bir don riskine karşı vatandaşları uyardı.

Özellikle mevsim geçişlerinin etkili olduğu dönemlerde Nisan ayının don konusunda tehlikeli bir ay olabileceğini söyleyen Sarıkahraman, “Mart ayında yağan kar ile birlikte oluşan don ile ilgili TARSİM eksperleri bahçelerde yoğun bir şekilde çalışıyorlar” diyerek uyarılarda bulundu.

“Don tehlikesi geçmiş değildir”

Don tehlikesinin Nisan ayı sonlarına kadar devam edeceği vurgusu yapan Sarıkahraman, ”Fındıkta don tehlikesi Nisan ayının 20’sine kadar devam edecek. Mart ayında yağan kar ile birlikte oluşan don ile ilgili TARSİM eksperleri bahçelerde yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Don tehlikesi henüz geçmiş değildir. Bu konuda bahçelerde bakım çalışması yapan vatandaşlarımızda var. Nisan ayını rahat bir şekilde atlatacağımızı düşünüyorum” dedi.