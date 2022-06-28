Dinamik kavşaklar trafiği rahatlattı

Altınordu ilçesinin ana arterlerinde bulunan ve günümüz koşullarına cevap veremeyen eski tip dönel kavşaklardan kaynaklanan trafik çilesini yıllarca çeken sürücüler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in sıkı takibinde inşa edilen dinamik kavşaklarla rahata kavuştu.

Ünye ilçesinde ise trafik akışı giderek büyük sorun oluşturmaya başlayan Ünye Sanayi Kavşağı ile Ünye Yunus Emre Kavşağında yapılan çalışmalar bölgedeki trafik yoğunluğunu azalttı. Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen yeni tip kavşaklarla beraber trafikte bekleme süresi düşürülürken şehir içi trafik yükü büyük ölçüde hafifledi.

Yoğun olarak kullanılan 13 kavşakta çile sona erdi

Altınordu ilçesinde yıllardır trafik sıkışıklığı sebebiyle içinden çıkılmaz bir hal alan Fidangör Kavşağı, Okullar Kavşağı, Ata Sanayi Kavşağı, Yeni Otogar Kavşağı, Havuzlu Kavşak, Dört Yol Kavşağı, Rus Pazarı Kavşağı, Mevlana Kavşağı, Ulubey Kavşağı, Organize Sanayi Kavşağı, Belediye Kavşağı ve Ünye Sanayi Kavşağı ile Ünye Yunus Emre Kavşağında Büyükşehir Belediyesi yeni ve günün ihtiyaçlarına uygun düzenlemeler yaptı.

13 kavşakta başlatılan sıkı çalışmalarla birlikte düzensiz çalışan ışık sistemleri değiştirildi. Ana yol ve yan yol üzerinde sağa ve sol dönüş yapan araçlar için şeritler oluşturularak trafik akışının yavaşlaması önlendi ve aynı ışık süresinde daha fazla aracın geçişi sağlandı. Kavşaklarda sinyal fazları azaltılarak bekleme süreleri belirgin düzeyde düşürüldü. Yayaların geçişleri için verilen süreler ise artırılarak güvenlikleri sağlandı.

Zamandan ve yakıttan tasarruf

Kentte inşa edilen modern dinamik kavşaklarla beraber trafikte bekleme süresinin azaltılması ve trafik yükünün hafifletilmesi vatandaşların zamandan ve yakıttan da tasarrufunu büyük ölçüde azalttı.