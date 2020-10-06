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Devrilen traktörden atladı, yara almadan kurtuldu
RDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN GÜBRE YÜKLÜ TRAKTÖR BAHÇEYE YUVARLANDI. TRAKTÖRDEN ATLAYAN SÜRÜCÜ YARAL ALMADAN KURTULDU.
ORDU 06.10.2020, 14:17
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Ordu’nun Ünye ilçesinde kontrolden çıkan gübre yüklü traktör bahçeye yuvarlandı. Traktörden atlayan sürücü yara almadan kurtuldu.
Kaza, ilçeye bağlı Saraycık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık bahçesine hayvan gübresi taşıyan Hasan G. idaresindeki traktör kontrolden çıktı. Traktörden atlayan sürücü yara almadan kurtulurken, traktör ise fındık bahçesine yuvarlandı.
Kazada traktörde maddi hasar meydana geldi.
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