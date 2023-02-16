Depremzedelere yardım için getirilen yorganı çalan şüpheliye adli kontrol

Ordu’nun Altınordu ilçesinde muhtarlık tarafından depremzedelere destek amacıyla düzenlenen destek kampanyasında yorgan çuvalını alan şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 14 Şubat gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şarkiye Mahalle Muhtarlığı tarafından depremden etkilenen vatandaşlar için destek kampanyası başlatıldı. Depremzedelere teslim edilmek üzere dışarıda bekletilen çuvallardan birisi izinsiz olarak alındı.

Mahalle Muhtarı Emre Yayla’nın durumu ihbarda bulunması üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile yapılan çalışma sonucu C.M. (46) isimli şahıs, çalınan yorganlar ile birlikte polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.M., adli kontroller serbest bırakıldı.